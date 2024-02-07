07 Şubat 2024, Çarşamba
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Başkan Erdoğan’dan Şanlıurfa’da: Biz oyunları bozarak geldik
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'da. Başkan Erdoğan 11 Nisan Spor Salonu'nda AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılmadan önce salonun önündeki vatandaşlara seslendi. Başkan Erdoğan, "31 Mart seçimlerinde oyunları bozmaya var mıyız?" ifadelerini kullandı.