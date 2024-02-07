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Başkan Erdoğan’dan Şanlıurfa’da: Biz oyunları bozarak geldik

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.02.2024 14:37
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'da. Başkan Erdoğan 11 Nisan Spor Salonu'nda AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılmadan önce salonun önündeki vatandaşlara seslendi. Başkan Erdoğan, "31 Mart seçimlerinde oyunları bozmaya var mıyız?" ifadelerini kullandı.
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