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Başkan Erdoğan’dan Sancaktepe’de önemli açıklamalar: Kılıçdaroğlu’nun yanında Kandil var

A Haber
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Giriş: 13.05.2023 14:41
Başkan Erdoğan Sancaktepe'de halka hitap etti. Başkan Erdoğan, Diyarbakır annelerinin çocuklarını dağa kaçıran HDPKK ile seçime giren Kılıçdaroğlu'na "Sen bunların hesabını Allah'a nasıl vereceksin?" diye sordu. Önümüzde artık saatler var diyen Başkan Erdoğan “Yarın sandıkları bayram yerine çevireceğiz.” dedi.
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