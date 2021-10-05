Başkan Erdoğan'dan, rektörün önünü kesen Boğaziçili öğrencilere sert tepki: Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir!

2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuşan Başkan Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci'nin makam aracının önünü kesip üzerine çıkan Boğaziçili öğrencilere sert cevap verdi. Erdoğan, "Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir." dedi.