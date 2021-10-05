05 Ekim 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan, rektörün önünü kesen Boğaziçili öğrencilere sert tepki: Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir!

Başkan Erdoğan'dan, rektörün önünü kesen Boğaziçili öğrencilere sert tepki: Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.10.2021 15:55
2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuşan Başkan Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci'nin makam aracının önünü kesip üzerine çıkan Boğaziçili öğrencilere sert cevap verdi. Erdoğan, "Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir." dedi.
’’Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir’’
''Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir''
Erdoğan: Eğitimi kesintisiz sürdürmekte kararlıyız
Erdoğan: Eğitimi kesintisiz sürdürmekte kararlıyız
SGRS’de son aşamaya gelindi
SGRS'de son aşamaya gelindi
Lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu
Lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu
5 Ekim 2021 sigaraya zam mı geldi?
5 Ekim 2021 sigaraya zam mı geldi?
Bursa’da silah kaçakçılarına 40 dronla operasyon! Onlarca kişi yakalandı
Bursa'da silah kaçakçılarına 40 dronla operasyon! Onlarca kişi yakalandı
CHP’den Kur’an kursuna ret oyu
CHP’den Kur’an kursuna ret oyu
Irak’ın kuzeyinde PKK’ya darbe
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe
AK Parti’de çifte toplantı
AK Parti'de çifte toplantı
SP YİK Başkanı Karamollaoğlu oldu
SP YİK Başkanı Karamollaoğlu oldu
3. doz BioNTech aşısı yapılacak mı?
3. doz BioNTech aşısı yapılacak mı?
PKK’ya İlkbahar-Yaz darbesi
PKK'ya İlkbahar-Yaz darbesi
Daha Fazla Video Göster