06 Mart 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan'dan Putin'e: ''Hep birlikte barışın yolunu açalım''
rdoğan Rusya lideri Putin ile telefonda görüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşmede Erdoğan, Putin'e acil ateşkes çağrısı yaptı. Barış için diyaloğa hazır olduklarını belirten Putin de askeri operasyonun bitmesi için Ukrayna'nın savaşı durdurması gerektiğini kaydetti. Ve Putin'e ''Hep birlikte barışın yolunu açalım'' dedi.