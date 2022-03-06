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Başkan Erdoğan'dan Putin'e: ''Hep birlikte barışın yolunu açalım''

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.03.2022 15:17
rdoğan Rusya lideri Putin ile telefonda görüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşmede Erdoğan, Putin'e acil ateşkes çağrısı yaptı. Barış için diyaloğa hazır olduklarını belirten Putin de askeri operasyonun bitmesi için Ukrayna'nın savaşı durdurması gerektiğini kaydetti. Ve Putin'e ''Hep birlikte barışın yolunu açalım'' dedi.
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