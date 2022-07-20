20 Temmuz 2022, Çarşamba
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Başkan Erdoğan'dan projeleri sahiplenen CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki! Yalan üzerine kurulu siyaset
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun algı operasyonlarına tepki gösterdi. KYK ve çiftçiye uygun elektrik projelerini sahiplendiğini belirten Başkan Erdoğan, "Yalan üzerine kurulu bir siyaset anlayışı var." ifadelerine yer verdi.