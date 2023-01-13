13 Ocak 2023, Cuma
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Başkan Erdoğan’dan PKK gösterisine suç duyurusu! Başkan Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın A Haber’de
İsveç'in Stokholm kentinde,terör örgütü PKK tarafından Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle failler hakkında Başkan Erdoğan’ın Avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. A Haber'e konuşan Avukat Hüseyin Aydın, "Eylemlerin failleri hakkında soruşturma istedik." dedi.