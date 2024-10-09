09 Ekim 2024, Çarşamba
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Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e tepki: CHP Genel Başkanı ucuz polemik peşinde koşuyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. TBMM'deki kapalı oturum sonrası açıklamalarda bulunan Özgür Özel'e tepki gösteren Başkan Erdoğan, daha olgun bir tavır beklediklerini vurgularken "Ucuz polemik peşinde koşuyor" dedi.