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Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e tepki: CHP Genel Başkanı ucuz polemik peşinde koşuyor

Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e tepki: CHP Genel Başkanı ucuz polemik peşinde koşuyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 13:00
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. TBMM'deki kapalı oturum sonrası açıklamalarda bulunan Özgür Özel'e tepki gösteren Başkan Erdoğan, daha olgun bir tavır beklediklerini vurgularken "Ucuz polemik peşinde koşuyor" dedi.
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