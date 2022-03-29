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Başkan Erdoğan'dan Özbekistan'a resmi ziyaret: Yeni anlaşmalar masada! Stratejik ilişkiler en üst seviyeye çıkacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.03.2022 17:07
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TRK" ile TSİ 15.00'te, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e geldi. Erdoğan'ı, Taşkent Uluslararası Havalimanı'nda, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva ile çok sayıda ilgili karşıladı. Başkan Erdoğan, Taşkent'te resmi törenle karşılandı. Erdoğan'ın büyük bir heyetle yapacağı ziyareti sırasında imzalanacak ikili anlaşmalarla ülkeler arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerinin en üst seviyeye çıkarılması bekleniyor.
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