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Başkan Erdoğan'dan önemli paylaşım:Hiçbir kardeşimizi boynu bükük bırakmadık

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.05.2023 09:40
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Rumeli’den Kafkasya’ya hiçbir kardeşimizi boynu bükük bırakmadık." ifadelerini kullandı.
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