01 Eylül 2023, Cuma
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Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Hukuk devleti kırmızı çizgimizdir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanlığında 2023-2024 Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. 6-7 Şubat depremlerinin izlerini silmek için seferberlik halinde bulunduklarını dile getiren Başkan Erdoğan "Gündemimiz depremin yaralarını sarmak" dedi. Ayrıca yeni anayasa çalışmaları hakkında da önemli açıklamadarda bulunan Başkan Erdoğan "Türkiye'nin yeni bir anayasayı anasının ak sütü gibi hakkettiğini düşünüyoruz". dedi.