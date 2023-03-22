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Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Deprem soruşturmalarında 302 şüpheli tutuklandı"

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Giriş: 22.03.2023 22:33
Başkan Erdoğan, depremlerin ardından yürütülen soruşturmalarda, 1364 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını, 302 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.
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