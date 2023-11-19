Başkan Erdoğan’dan Netanyahu’ya sert tepki

Başkan Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısındaki İsrail ve Netanyahu'ya yönelik sözleri Netanyahu'yu rahatsız etti. ve Netanayahu Başkan Erdoğan'a çeşitli iftiralarda bulundu. Peki, Netanyahu'nun sözlerini ciddiye alan olur mu? Dünyada Netanyahu'ya hak veren kitle bulmak mümkün mü? Detylar analiz haberimizde...

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