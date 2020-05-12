Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Türkiye'yi en gelişmiş 10 ülkeden biri haline getireceğiz | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu. Koronavirüs salgını sonrası yeniden oluşacak küresel yönetim sisteminde Türkiye'nin önemli bir rol üstleneceğini bildiren Başkan Erdoğan "Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesinden biri haline getirme hedefimize ulaşmakta kararlıyız." ifadelerini kullandı. İşte Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım:

"Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesinden biri haline getirme hedefimize ulaşmakta kararlıyız. Koronavirüs salgını sonrası yeniden oluşacak küresel yönetim sisteminde Türkiye, inşallah hak ettiği yeri alacaktır."