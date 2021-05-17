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Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Kendimizden başka kimseye güvenemeyiz

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.05.2021 10:00
Güncelleme:17.05.2021 10:03
ATV Ankara temsilcisi ve Sabah Gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi "Kendimizden başka kimseye güvenmeyiz" başlıklı yazısıyla köşesine taşıdı. Bayram süresince 19 devlet ve hükümet başkanı ile görüşme gerçekleştirerek kelimenin tam anlamıyla 'telefon diplomasisi' yapan Başkan Erdoğan, Kıbrıs ve İsrail işgali altında olan Kudüs hakkında konuştu.
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