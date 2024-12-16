Başkan Erdoğan’dan net mesaj: Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları Programında önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, emeklilere desteğin süreceğini vurgulayarak "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeyi, onlarla birlikte yol yürümeyi güçlü bir şekilde sürdüreceğiz' dedi. Programda enflasyona da değinen Başkan Erdoğan "Toplumun tüm kesimleri gibi emeklilerimizi de enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız, bu vaadimizin sonuna kadar arkasındayız' şeklinde konuştu.