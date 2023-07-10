Başkan Erdoğan’dan NATO mesajı

Başkan Erdoğan NATO Liderler Zirvesi için Vilnius'ta. Başkan Erdoğan zirveyla ilgili bir mesaj paylaştı. Paylaştığı mesajda “NATO’nun güvenliği hakkında önemli kararlara imza atacağız” ifadelerini kullandı.

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