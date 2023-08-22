22 Ağustos 2023, Salı
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Başkan Erdoğan'dan Müteahhitler Birliği Ödül Töreni'nde önemli açıklamalar
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Ankara'da Müteahhitler Birliği Ödül Töreni kapsamında düzenlenen programda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Önümüzde bizi bekleyen fırsatlar mevcuttur. Bunları değerlendirmek sizlerin dirayetine ve azmine bağlı." dedi.