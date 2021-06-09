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Başkan Erdoğan'dan müsilaj seferberliği mesajı! Haliç'i nasıl temizlediysek Marmara'yı da kurtaracağız
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Giriş: 09.06.2021 13:28
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Marmara'daki müsilaj seferberliğine de değinen Başkan Erdoğan, "Nasıl Haliç'i tertemiz yaptıysak Marmara'yı da kurtaracağız." dedi.