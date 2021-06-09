Başkan Erdoğan'dan müsilaj seferberliği mesajı! Haliç'i nasıl temizlediysek Marmara'yı da kurtaracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Marmara'daki müsilaj seferberliğine de değinen Başkan Erdoğan, "Nasıl Haliç'i tertemiz yaptıysak Marmara'yı da kurtaracağız." dedi.