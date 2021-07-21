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Başkan Erdoğan'dan mülteci açıklaması: Katillerin kucağına atmayız

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Giriş: 21.07.2021 17:24
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, "Bir meydan okuma yapıyoruz, Güney'e diyoruz ki 'İsterseniz size de buradan su verebiliriz. Bunun adını da Barış Pınarı koyarız.' İsteyemediler" ifadelerini kullandı. Maraş açılımı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Ada'daki iki halkın da yararına olacak bu girişimin kara propagandaya malzeme yapılması da nafiledir. Mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla çıkılan bu yolda, Kıbrıs Türk makamlarını desteklemeye devam edeceğiz" dedi. Muhalefetin Kıbrıs'a davetiyle ilgili Başkan Erdoğan, "KKTC tarafından Oğuzhan Bey davet edildiği gibi Temel Bey de davet edildi ama maalesef gelmedi. CHP ve İYİ Parti genel başkanları da davet edildi, onlar da gelmedi" açıklamasında bulundu.
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