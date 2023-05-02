Başkan Erdoğan’dan müjdeler! Emekli-memur-işçi…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7 bin 500 lira üzerindeki emekli maaşlarına yönelik iyileştirme çalışması yapıldığını açıkladı. Memur-Sen Genel Kurulu’nda konuşan Erdoğan, temmuz ayını işaret etti. Memura zammın yanı sıra refah payının da verileceğini belirtti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MÜJDELER

*En düşük emekli maaşı artıyor

*7500 TL'nin üzerindeki emekliye ek zam geliyor

*Temmuz'da refah payı artışı var

*1. Derece memura 3600 geliyor

*Temmuz'da yeni asgari ücret