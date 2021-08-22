Başkan Erdoğan'dan müjde: Milli Eğitim pansiyonlarına 5872 yeni personel alınacak

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık. Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.

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