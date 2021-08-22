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Başkan Erdoğan'dan müjde: Milli Eğitim pansiyonlarına 5872 yeni personel alınacak

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Giriş: 22.08.2021 20:58
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık. Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.
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