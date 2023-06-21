Başkan Erdoğan’dan muhalefete tepki

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 28'inci dönemdeki ilk meclis grup toplantısında kürsüye çıktı. Erdoğan Meclis'te önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Baba-oğul arasındaki taht mücadelelerinin bizim açımızdan hiç bir kıymet-i harbiyesi yoktur Bize ne ya? Bize ne? Su alan gemiye o gelmiş bu gitmiş hiçbir önemi yoktur. Asıl mesele muhalefetin millete parmak sallamaktan vazgeçmesidir." ifadelerini kullandı.

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