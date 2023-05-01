Başkan Erdoğan’dan muhalefete sert tepki: Yıkıntılar önünde bol bol poz verdiler, işleri bittikten sonra deprem bölgesini terk ettiler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefeti sert sözlerle eleştiren Başkan Erdoğan, "Bu deprem felaketinde sizler canla başla çalışırken kimileri de sadece şov yapmanın, acılarımızı istismar etmenin peşinde koştu. İnsanlarımızın canı yanarken bunlar devleti ve kurumlarını özellikle suçladılar, milleti kışkırttılar, yıkıntılar önünde bol bol poz verdiler, işleri bittikten sonra deprem bölgesini terk ettiler." dedi. Başkan Erdoğan, "Bugün ülkeye utanmadan 300 milyar dolar getireceğim yalanını atanlar o günlerde IMF komiserlerinin çantacılığını yapıyordu." ifadelerini kullandı.

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