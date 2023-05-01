01 Mayıs 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan’dan muhalefete sert tepki: Yıkıntılar önünde bol bol poz verdiler, işleri bittikten sonra deprem bölgesini terk ettiler

Başkan Erdoğan’dan muhalefete sert tepki: Yıkıntılar önünde bol bol poz verdiler, işleri bittikten sonra deprem bölgesini terk ettiler

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.05.2023 14:17
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefeti sert sözlerle eleştiren Başkan Erdoğan, "Bu deprem felaketinde sizler canla başla çalışırken kimileri de sadece şov yapmanın, acılarımızı istismar etmenin peşinde koştu. İnsanlarımızın canı yanarken bunlar devleti ve kurumlarını özellikle suçladılar, milleti kışkırttılar, yıkıntılar önünde bol bol poz verdiler, işleri bittikten sonra deprem bölgesini terk ettiler." dedi. Başkan Erdoğan, "Bugün ülkeye utanmadan 300 milyar dolar getireceğim yalanını atanlar o günlerde IMF komiserlerinin çantacılığını yapıyordu." ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Erdoğan TUSAŞ’taki tören alanında
Erdoğan TUSAŞ’taki tören alanında
Müjdeler ne anlama geliyor?
Müjdeler ne anlama geliyor?
Kılıçdaroğlu’nun seçim sloganlarını Bayık mı yazıyor!
Kılıçdaroğlu'nun seçim sloganlarını Bayık mı yazıyor!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kılıçdaroğlu’na sert tepki
Kılıçdaroğlu'na sert tepki
Uyan da balığa gidelim!
"Uyan da balığa gidelim!"
Başkan Erdoğan’dan sert tepki
Başkan Erdoğan'dan sert tepki
Gürsel Tekin’den Alevilik bir dindir
Gürsel Tekin'den "Alevilik bir dindir"
Türkiye için ne ifade ediyor?
Türkiye için ne ifade ediyor?
Türk seçmene oy engeli mi?
Türk seçmene oy engeli mi?
Savunma Sanayii Başkanı A Haber’de
Savunma Sanayii Başkanı A Haber'de
İzmir’de çöp isyanı
İzmir'de çöp isyanı
Daha Fazla Video Göster