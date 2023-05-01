01 Mayıs 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan’dan muhalefete sert tepki: Yıkıntılar önünde bol bol poz verdiler, işleri bittikten sonra deprem bölgesini terk ettiler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefeti sert sözlerle eleştiren Başkan Erdoğan, "Bu deprem felaketinde sizler canla başla çalışırken kimileri de sadece şov yapmanın, acılarımızı istismar etmenin peşinde koştu. İnsanlarımızın canı yanarken bunlar devleti ve kurumlarını özellikle suçladılar, milleti kışkırttılar, yıkıntılar önünde bol bol poz verdiler, işleri bittikten sonra deprem bölgesini terk ettiler." dedi. Başkan Erdoğan, "Bugün ülkeye utanmadan 300 milyar dolar getireceğim yalanını atanlar o günlerde IMF komiserlerinin çantacılığını yapıyordu." ifadelerini kullandı.