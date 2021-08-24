Başkan Erdoğan'dan muhalefete sert tepki: Yalanları kök salıyor

AK Parti İl Başkanları toplantısında konuşma yapan Başkan Erdoğan, ‘’Bizim gerçekleri göstermediğimiz kendi yaptıklarımızı anlatmadığımız her yerde karşımızdakilerin yalanlarının, iftiralarının, çarpıtmalarının kök salacağını unutmamalıyız. Her fırsatta 2023 önemine işaret etmemizin sebebi işte budur.’’ Dedi.