Başkan Erdoğan'dan muhalefete sert tepki! ''Şimdi de Doğu Masası diye bir şeyden bahsediyorlar''

Diyarbakır'ı ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı. Başkan Erdoğan, ‘’Şimdi de Doğu Masası diye bir şeyden bahsediyorlar. Biz bugüne kadar ne doğudan koptuk, ne Güneydoğu’dan koptuk.’’ dedi.