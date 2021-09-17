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Başkan Erdoğan'dan muhalefete: Onların gündeminde yıkım var, engellemek var!

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.09.2021 12:14
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde AK Parti Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "Onların gündeminde iftira var. Yalan terörü var. Onların gündeminde yıkım var, engellemek var. Onların gündeminde Türkiye'yi eski karanlık günlerine geri döndürmek var." diyerek muhalefete sert çıktı. Erdoğan, "Seçim öncesinde bol keseden dağıttıkları ne kadar vaat varsa hepsinin altında ezildiler. Seçim meydanlarında millete verdikleri sözlerin hiçbirini hayata geçiremediler. Hiçbir işi doğru düzgün yapamıyorlar." dedi.
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