Başkan Erdoğan’dan muhalefete Fatma Kavakçı tepkisi: Kafalarında hala o yasak var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, en kritik zirvelerde tercümanlığını yapan, Türkiye'nin Kualalumpur Büyükelçisi ve eski Fazilet Partisi Milletvekili Merve Kavakçı'nın kızı Fatma Kavakçı'yı hedef alan muhalefete sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan'a atıfta bulunarak, "Kafalarında hala o yasak var. Biz bunun önünü açtık. Fatma kendisini yetiştirmiş bir kızımız" dedi.

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