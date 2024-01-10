10 Ocak 2024, Çarşamba
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Başkan Erdoğan'dan MOSSAD'a yönelik operasyon üzerinden İsrail'e mesaj: Türkiye'yi tanımaya mahkumsunuz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan MİT'in 97. kuruluş yıl dönümüne özel düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Türkiye'nin artık bir oyun kurucu ülke olduğunun altını çizerken "Ülkemizde eksen kayması yok. Birilerinin iddialarının aksine gerçek eksenimizi bulduk." ifadelerini kullandı. Erdoğan teröre hayat hakkı tanımayacaklarını da vurgularken "İhaneti belki yarına bırakır ama yanına asla bırakmayız." dedi. Diğer yandan Başkan Erdoğan MOSSAD ajanlarına yönelik yapılan operasyon karşısında İsrail'in şaşkın olduğunu vurgularken "Türkiye'yi daha tanıyamadınız ama tanıyacaksınız" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...