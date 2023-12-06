Başkan Erdoğan’dan Mossad’a suikast uyarısı

Başkan Erdoğan, Katar dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsrail'in Türkiye'nin de dahil olduğu bazı ülkelerde yaşayan Hamas üyelerine yönelik suikast planları olduğu iddiasına değinen Erdoğan, "Böyle bir yanlışa tevessül etmeleri halinde bedelini çok ama çok ağır öderler." dedi. Erdoğan, Netanyahu'nun uluslararası desteğini kaybetmeye başladığını belirterek, "Her an iflas bayrağını çekebilir." ifadesini kullandı. Yerel seçim adayları için ise Erdoğan, "Bizi hayal kırıklığına uğratabilecek kimseyi listelerimizde göremeyeceksiniz." diye konuştu.