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Başkan Erdoğan'dan miting öncesi A Haber’e özel açıklama: Kalabalık çok yoğun, moralimiz yerinde
Cansın Helvacı'nın canlı yayında anlattıkları şöyle:
"Ben dün Büyük İstanbul mitingi öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuşma fırsatı buldum. Bilindiği gibi küçük bir sağlık sorunu yaşamıştı. Herkesin merak ettiği sağlık durumunu kendisine sordum. Çok iyi olduğunu söyledi. Keyfi çok yerindeydi. Emine Erdoğan'ın da keyfi de oldukça yerindeydi. Mitingdeki kalabalık ile ilgili olarak oldukça yoğun olduğunu söyledi. Moraller yerindeydi. Herkesin o çok sorduğu soruyu sordum ve iyi olduğunu söyledi. Benim gözlemim de sağlığı gayet iyi ve morali çok iyi.
ALANDA DURUM NASILDI?
Alanda gençler çoğunluktaydı. Kadınların mitinge yoğun bir ilgisi vardı. Her kesimden her tarzdan insanın orada olduğunu gördüm. İnsanlar oraya akın akın geldi. Orada aslında bir gövde gösterisi vardı."