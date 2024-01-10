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Başkan Erdoğan'dan Milli Uzay Programı paylaşımı: Gurur duy Türkiye

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Giriş: 10.01.2024 20:49
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin uzay programı ile ilgili bir mesaj paylaştı. Başkan Erdoğan, mesajında şunları ifade etti: Milli Uzay Programımız kapsamında ilk kez bir vatandaşımızı bilim misyonuyla uzaya gönderme hedefimize ulaşmamıza çok az kaldı.
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