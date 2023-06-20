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Başkan Erdoğan'dan Milli Takıma tebrik telefonu! Arda Güler'e: Gözlerinden öperim

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Giriş: 20.06.2023 01:24
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın telefonundan Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler ile konuştu. Galler karşısındaki 2-0'lık galibiyetten dolayı bütün futbolcuları tebrik etti.
Başkan Erdoğan’dan Milli Takıma tebrik telefonu!
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