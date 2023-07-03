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Başkan Erdoğan'dan milli sporculara tebrik

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Giriş: 03.07.2023 09:30
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3. Avrupa Oyunları'nda rekor sayıda madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandıran milli sporcuları tebrik etti.
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