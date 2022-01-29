Başkan Erdoğan'dan Millet İttifakı'na oturma düzeni göndermesi: Boy sırasına göre mi oturacaklar?

Son dakika haberi... Giresun'da afetzedeleri yeni yuvalarına kavuşturan Başkan Erdoğan, ardından toplu açılış törenine katıldı. Başkan Erdoğan'ın son durağı da, Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı oldu. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada, Millet İttifakı'nın günlerdir çözemediği oturma düzeni konusuna göndermede bulundu. Başkan Erdoğan "Türkiye ekonomiden, terörle mücadeleye tarihinin en kritik mücadelelerini veriyor. Muhalefetin gündemi ise kimin hangi düzende oturacağı? Boy sırası mı, yoksa kim AK Parti karşısında daha çok seçim kaybetmiş ona göre mi oturacaklar bir türlü karar veremiyorlar. Bunların millete hizmet ve eser kazandırmak gibi bir düşünceleri yok." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN