Başkan Erdoğan'dan Merkel'e: Sayın şansölye imza attı mı?

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile İstanbul’da ortak basın toplantısı düzenleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan Libya konusunda net mesajlar verdi. Berlin’de Libya Konferansında alınan kararları değerlendiren Merkel “Bu 55 madde toplantıya katılanlar tarafından kabul edildi daha sonra BMGK’da onaylanacak. Hafter sadece ateşkesi kabul etti” dedi. Başkan Erdoğan, Merkel’in bu açıklamaları üzerine araya girerek, “Sayın şansölye imza attı mı?” diye sordu. Ne diyeceğini bilemeyen Merkel, “Belki bir yanlış anlama söz konusu. Hafter de evet 55 maddeyi kabul ettiğini söylemedi gerçekten. Sadece ateşkesi kabul etti.” ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in kritik görüşmesi sona erdi. Erdoğan ve Merkel görüşme sonrası Vahdettin Köşkü'nde açıklamalarda bulundu. İki lider Libya konusunda şu ifadeleri kullandı.

"SARRAC'I YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Başkan Erdoğan: Şu anda oradaki askeri güçlere, Libya'nın özellikle de Sarrac yanlısı güçlere eğitim vermek, belli konularda yetiştirebilmek için TBMM'den süreci tamamladık. Çıkarmış olduğumuz yasal düzenleme ile heyetimizi gönderdik, gönderiyoruz. Burada biz Sarrac'ı yalnız bırakmayacağız. Elimizden gelen desteği vermekte kararlıyız. Askerimiz orada eğitim çalışmalarına gerekli desteği verecek. 500 yıllık bir geçmişi olan Türkiye'nin Libya'daki mazisi, onların da yapmış olduğu davet herhalde bu hakkı doğurur. Biz terör noktasında herhangi bir tanınırlığı olmayan kişiliğe değil, Sarrac'a, ki BM Güvenlik Konseyi'nin meşru olarak tanıdığı bir kişiye ve onun ordusuna böyle bir desteği veriyoruz. Hafter'in böyle bir tanınırlığı söz konusu değil. Ama Hafter nasıl bazı ülkeler tarafından tanınıyor, bunu anlamakta zorlanıyoruz. Moskova'dan kaçmıştır adeta. Berlin sürecine davet edilmiştir. Ne yazık ki 55 maddelik metne de yine imzasını koymamış, daha sonra koyacağı söylenmiştir. Daha sonra aldığım bilgiye göre, sayın Merkel'den bunu aldım. 28'inden sonra bu askerlerin belirlenen 5+5'e isim verdi, oraya katılacağına dair söyleniyor. Bunlar tutarlı şeyler değil. Bu tür insan şımartılırsa, destekler verilirse, bu desteklerin arkasında Abu Dabi yönetimi, Mısır var. Bunlar ciddi manada silah desteğini veriyorlar. Wagner bu işin arkasında var, onun arkasında kimlerin olduğu malum. Sudan'dan 5-6 bin kara gücü söz konusu. Bütün bunlar olurken 500 yıllık mazi sözkonusu olan Türkiye'yi davet eden dostlara hayır dememiz mümkün değildi.

Merkel: Berlin Konferansı'nı düzenlememiz nedeni statükonun tespit edilmesi içindi. Taraflar aynı zamanda ateşkesi destekleme konusunda yükümlülük üstlendiler. Elbette ateşkes yer yer ihlal edildi. Fakat konferanstan beri daha önce de Rusya'daki görüşmelerden beri çatışmalar epey azalmıştı. Şu anda önemli olan askeri komitenin toplanması. Bu anlaşmanın ötesinde sonuç bildirgesinin ötesinde sayın Sallame'ye bu komitenin üyeleri, öneri, isimler bildirildi. Ben tabii ki bütün çatışmaların hemen sonlanacağını beklemiyordum. Çok kırılgan bir denge şu anda. 55 maddeyi kabul etmeleri çok önemliydi tarafların. Bu maddelere uyulması doğal değil. Zoraç bir süreç. Almanya olarak yoğun olarak bu süreci takip ediyoruz. Diğer toplantıda bulunan diğer ülkeler de ellerinden geleni yapacaklarını ifade ettiler.

"HAFTER'İN YARIN NE YAPACAĞI BELLİ OLMAZ"

Başkan Erdoğan: 55 maddeyi sözde kabul etmek başka bir şey, ama altına imzayı koymak başka bir şey. Hafter henüz buna imzayı koymuş değil, sadece sözde kabul etmiş durumda. Bunları biz tamamıyl kabul olarak anlamıyoruz. Uluslararası diplomasi anlayışımız, uluslararası hukuk ve anlaşmalarda böyle bir durum söz konusu değil. Hafter'in yarın ne yapacağı belli olmaz, onu da söylemiş olayım.

Merkel: Bu 55 madde toplantıya katılanlar tarafından kabul edildi. Daha sonra BM Güvenlik Konseyi'nde onaylanacak. Sayın Sarrac da kabul etti. Hafter sadece ateşkesi kabul etti, askeri komite için isim bildirdi. İlk hedef aslında şu ana kadar destek verenler bir araya gelmesiydi. 5+1 toplantısının gerçekleşmesiydi hedef.

Erdoğan: Sayın Şansölye kabul etti ama imza attı mı? İmza yok!

Merkel: Belki bir yanlış anlama söz konusu. Hafter de evet 55 maddeyi kabul ettiğini söylemedi gerçekten. Sadece ateşkesi kabul etti, Moskova'da imzalamadı, bu konuda haklısınız.