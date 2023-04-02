Başkan Erdoğan'dan Meral Akşener'e sert tepki: Daha ilk gün utanmadan sıkılmadan bu iftirayı attın şimdi özür dileyebiliyor musun?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Bağcılar'da yapımı tamamlanan 97 tesisin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan İYİ Parti’ye isabet eden kurşun ile ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in iftiralarına sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, “Şimdi Erdoğan’dan özür dileyebiliyor musun? Daha ilk gün utanmadan sıkılmadan bu iftirayı attın şimdi özür dileyebiliyor musun? Dileyemez. Bu bir cibilliyet meselesidir. Bu bir karakter meselesidir. İşte onun için 14 Mayıs çok önemli. Özellikle hanım kardeşlerimden 14 Mayıs’ta bu hanımefendiye bir ders vermenizi istiyorum.” ifadelerini kullandı.

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