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Başkan Erdoğan'dan Meral Akşener'e küfür tepkisi! Nasıl bu küfrü yaparsın?

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Giriş: 16.11.2021 15:35
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daki Başkent Millet Bahçesi'nde Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde Lütfü Türkkan’ın şehit yakınına küfür etmesi ve Meral Akşener’in grup toplantısında ona sahip çıkması hakkında İYİ Parti’nin başındaki kadında ne edep var ne adap var. Başkanı bu şekilde küfrederse Onun milletvekili ondan farklı mı olur?
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