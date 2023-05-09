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Başkan Erdoğan'dan memurlara zam mesajı: Memurlar müsterih olsun haklarını teslim etmek boynumuzun borcu

A Haber
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Giriş: 09.05.2023 13:38
Başkan Recep Tayyip Erdoğan kamu işçileri için zam oranını açıkladıktan kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından memurlar için de müjde niteliğinde bir paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan o paylaşımında, "Memurlarımız müsterih olsunlar, onların haklarını teslim etmek de bizim boynumuzun borcudur. Temmuz ayı için enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz, tam tersine hep daha ileriye taşıyacağız. Ülkemizin bugüne kadar tüm eksiklerini nasıl biz giderdiysek, inşallah bugünkü sıkıntıları çözmek de bize nasip olacak.” dedi.
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