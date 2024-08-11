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Başkan Erdoğan'dan Mehmet Doğan için taziye mesajı

Başkan Erdoğan'dan Mehmet Doğan için taziye mesajı

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.08.2024 14:10
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kurucu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan, Ankara'da 77 yaşında hayatını kaybetti. Doğan bir süredir tedavi görüyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya adresinden başsağlığı mesajı paylaştı.
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