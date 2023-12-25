25 Aralık 2023, Pazartesi
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Başkan Erdoğan'dan Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günleri Programı'nda önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mehmet Akif Ersoy'u Anma Etkinliği’nde konuştu. Başkan Erdoğan konuşmasında, "Milletin temsilcisi olmak yerine bölücü örgütün siyasi uzantısı gibi davrananları muhatap almıyoruz. Bunlar kendi özgür iradeleri olmayan siyasi kuklalardır" dedi.