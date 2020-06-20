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Başkan Erdoğan'dan Marmara Üniversitesi Hastanesi paylaşımı: Ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum

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Giriş: 20.06.2020 22:41
Güncelleme:20.06.2020 22:42
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün açılışını gerçekleştirdiği Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi ile ilgili sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün açılışını gerçekleştirdiği Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi ile ilgili sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.




Başkan Erdoğan, "Son 2 buçuk ayda hizmete aldığımız 5 hastanemize Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi'ni de ekleyerek sağlık alanındaki gücümüzü neredeyse pek çok ülkenin toplam kapasitesi oranında artırmış olduk.

Ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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