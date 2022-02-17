17 Şubat 2022, Perşembe
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Başkan Erdoğan'dan marketlerin fırsatçılığı tepkisi: Hesabını soracağız!
Başkan Erdoğan, ''Hayat pahalılığının belini de biz kıracağız. Marketler, çarşı pazar eğer vatandaşımıza hububatta, meyvede hala zulmetmeye devam ediyorsanız tüm dolaşan denetim ekiplerimizle sizlerin sırtına bineceğiz. Fırsatçılık yaparak halkımızı mağdur edenleri affetmeyecek, hepsinden yaptıklarının hesabını soracağız. Her şey sırasıyla olacak, vakti zamanında yapılacak.'' dedi.