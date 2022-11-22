22 Kasım 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan market zamlarına tepki!

Başkan Erdoğan'dan market zamlarına tepki!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.11.2022 10:34
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ekonomide vatandaşın cebine göz diken ve fiyatların artmasına neden olanlarla ilgili para cezasının dışında da ağır yaptırımların olduğu bir paketten söz etti ve "Bu noktada kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek. Çünkü para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımlar kabinede masada olacak" dedi. Konunun detaylarını canlı yayın konuğumuz Tüketici Konfedarasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ile değerlendirdik.
Erdoğan’dan market zamlarına tepki!
Erdoğan'dan market zamlarına tepki!
Terör hedefleri ateş altında
Terör hedefleri ateş altında
Yusufeli bugün açılıyor!
Yusufeli bugün açılıyor!
Başkan Erdoğan-Sisi görüşmesi korkuttu
Başkan Erdoğan-Sisi görüşmesi korkuttu
Ekonomik tedbir ve denetlemelerde yeni aşama
Ekonomik tedbir ve denetlemelerde yeni aşama
Halk TV’de skandal ’Kürdistan’ sözleri
Halk TV'de skandal 'Kürdistan' sözleri
Yılmaz Ateş: CHP Türkiye çizgisinden saptı
Yılmaz Ateş: CHP Türkiye çizgisinden saptı
Türkiye’nin adımı ABD’yi rahatsız etti
"Türkiye'nin adımı ABD'yi rahatsız etti"
184 terörist öldürüldü
184 terörist öldürüldü
Kara harekatı için eller tetikte!
Kara harekatı için eller tetikte!
Kara harekatı an meselesi
Kara harekatı an meselesi
Eski savaş pilotu PKK kanalında TSK’yı suçladı
Eski savaş pilotu PKK kanalında TSK'yı suçladı
Daha Fazla Video Göster