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Başkan Erdoğan'dan Mardin'deki kazada vefat eden Ünal Ekinci'nin ailesine taziye

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Giriş: 21.08.2022 18:32
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'in Derik ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren Ünal Ekinci'nin ailesini telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti. Erdoğan görüşmede, "Yüreğimiz dağlandı, milletçe dağlandı. Böyle büyük bir felaket, böyle büyük bir kaza bizleri milletçe üzdü. Manisa'daydım, haberi orada aldım. Rabbim sabrınızı artırsın inşallah" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan’dan Ünal Ekinci’nin ailesine taziye
Başkan Erdoğan'dan Ünal Ekinci'nin ailesine taziye
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