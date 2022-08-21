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Başkan Erdoğan'dan Mardin'deki kazada vefat eden Ünal Ekinci'nin ailesine taziye
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'in Derik ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren Ünal Ekinci'nin ailesini telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti. Erdoğan görüşmede, "Yüreğimiz dağlandı, milletçe dağlandı. Böyle büyük bir felaket, böyle büyük bir kaza bizleri milletçe üzdü. Manisa'daydım, haberi orada aldım. Rabbim sabrınızı artırsın inşallah" ifadelerini kullandı.