Başkan Erdoğan’dan Latin Amerika çıkarması! İkili ve bölgesel konular masada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu ay sonunda Latin Amerika ülkeleri olan Meksika, Venezuela ve Arjantin'i ziyarete edecek. Venezuela'da Türkiye için ayrılan bölgelerde tarımsal yatırımlar ele alınacak. G20 üyesi Arjantin ve Meksika ile savunmadan enerjiye iş birliği artırılacak.

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