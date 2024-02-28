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Başkan Erdoğan'dan Kütahya'da fabrika açılış törenine önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.02.2024 16:13
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya'da fabrika açılış töreninde açıklamalarda bulundu.
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Kütahya’da fabrika açılış töreni
Kütahya'da fabrika açılış töreni
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