Başkan Erdoğan’dan kurmaylarına “2024 için çalışın” talimatı

AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu'ndan yerel seçimler için "çalışın" talimatı çıktı. Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlere ağırlık verilmesini isteyen Başkan Erdoğan, oy kaybı yaşanan yerlerde de teşkilatın vakit kaybetmeden seçim hazırlığı yapmasını istedi.

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