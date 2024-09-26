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Başkan Erdoğan'dan küresel inovasyon mesajı

Başkan Erdoğan'dan küresel inovasyon mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.09.2024 16:07
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Küresel İnovasyon Göstergeleri 2024 Yılı Raporu Tanıtım Etkinliği'ne video mesaj gönderdi.
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