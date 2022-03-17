Başkan Erdoğan’dan kur ve faiz açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanlarıyla Buluşma Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan ''Döviz kurundaki, faizlerdeki, enflasyondaki dalgalanmalar yaşadığımız geçiş sürecinin bedelleridir. Biz durmadık çalışıyoruz. Fiyatlar şunlar bunlar, sevgili vatandaşlarım bakın durmuyoruz bütün bu yatırımları yaparken biz bu yatırımları da özellikle zaman oluyor bakıyorsunuz PPP denilen yap işlet devret ile bu adımları atıyoruz fakat bunu da akılları almıyor.''