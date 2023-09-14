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Başkan Erdoğan'dan Külliye'deki Gençlik Buluşması'nda önemli açıklamalar!

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Giriş: 14.09.2023 18:48
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'deki Gençlik Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. "Gençlerimizi küresel bataklığa çekmeye çalışanların oyunlarını bozduk" diyen Başkan Erdoğan, "Gençlerimize tepeden bakarak faşist dayatmalara, genel başkanlara şahit olduk. Biz gençlere böyle bir yaklaşım sergilemedik. Hiçbir zaman gençlere tıpış tıpış gidip şunu yapacaksınız demedik. Hayatın her alanında gençlere alan açmanın, ülkenin milletin hayrına olmalarının gayreti içinde olduk ve bunun için eğitimi en başa aldık" ifadelerini kullandı.
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